¿Cómo se produjo el accidente que sufrió el integrante de Shamanes en la Gira Teletón?

Shamanes concluía su espectáculo en el segundo show masivo de la Gira Teletón 2017, cuando Gregorio Rodríguez, más conocido como MC Cogollo, se precipitó del escenario, causando preocupación entre los asistentes.

La caída fue vista a través del streaming oficial que sostiene la Fundación Teletón en su Facebook, por lo que de inmediato los usuarios quisieron saber más detalles de lo ocurrido, a pesar de que los animadores llamaron a la calma tras la última canción.

Según detalló en primera instancia la voz de Shamanes César "Céstar" Pérez a Cooperativa, "lo que vi... Porque yo no me di cuenta al principio, yo seguí cantando. La gente me decía 'qué profesional' por seguir cantando. Pero estaba con lentes 'Gollete', no calculó el espacio del escenario imagino, dio un paso demás y se cayó".

"Fue un accidente, no fue nada premeditado. Son cosas que pasan algunas veces cuando uno está haciendo el show: se da todo y pasó este accidente, no más", añadió.

MC Cogollo fue trasladado a la Clínica Iquique, tras ser atendido por personal médico que se encontraba en la misma Plaza 21 de Mayo.

Céstar explicó que hasta eso de las 02:00 horas, su compañero aún lo estaban "evaluando, porque se dobló el tobillo".

Cerca de la 03:00 horas, Cooperativa pudo confirmar con el mismo DJ Cogollo que se encontraba "bien" y que finalmente fue una fractura del peroné, cuando volvió al hotel con bota ortopédica y fue ayudado por gente de la producción para llegar de la mejor manera hasta su habitación.

Shamanes continuará con normalidad sus espectáculos. Ya tenían pactada una gira propia, antes de sumarse a la instancia solidaria que los trajo hasta la ciudad norteña. Por lo que posteriormente se sumarían nuevamente al periplo por el sur de Chile.