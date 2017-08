Begoña Basauri aseguró que se encuentra tranquila tras su despido de "Muy Buenos Días"

Sorpresa causó la decisión del matinal de TVN, "Muy Buenos Días", de despedir a la actriz Begoña Basauri, quien venía apareciendo en el programa hace 6 meses.

Esta salida se sumó a la de Yann Yvin y el periodista Pablo Zúñiga, en un proceso de restructuración que sumará nuevos nombres como Karen Bejarano.

En conversación con La Cuarta, la actriz señaló que se encuentra tranquila tras su despido. "Estoy muy tranqui. Porque creo que sólo gané en esta pasada. Fui por 2 meses y me quedé fija. Y hoy la gente me conoce a mí. Mi peluseo. Lo que me aburre, mi humor. Me voy demasiado agradecida de la gente que me dio la oportunidad todos los días", sostuvo.

Respecto a sus planes a futuro, señaló que seguirá con su trabajo en la radio y está dispuesta a recibir ofertas. "Ahora vacaciones a España auspiciada por una línea aérea con la que trabajo y que tiene precios para todos los bolsillos. Y seguiré con mi programa en radio FM Tiempo, "Juego de Seducción". Y lo que Dios diga. Yo propongo y él dispone", lanzó, recordando que no tenía contrato con TVN.