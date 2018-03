Carmen Gloria Arroyo se encuentra feliz en TVN, es que además de su participación como panelista del "Muy Buenos Días", ahora tendrá su propio programa.

Según dio a conocer el canal estatal a través de un spot, la abogada será parte de un espacio de servicios con características similares a "La Jueza", que realizó en Chilevisión.

En el comercial, se a Arroyo vestida de rojo y caminando rumbo a un tribunal, además de invitar a la audiencia a enviar sus respectivos casos.

"No puedo estar más contenta con mi llegada a TVN. No sólo porque he podido ser un aporte en el matinal Muy Buenos Días al servicio de las personas, sino porque tenemos planes de futuro. Nuestro foco será entregarles historias reales. Empoderar a los chilenos, que conozcan sus derechos. Y ayudarles a que resuelvan sus problemas", comentó la abogada a La Cuarta.

Aún no existe una fecha para la salida de este nuevo programa, pero desde la estación ya habilitaron el teléfono 227077692 y el enlace www.tvn.cl/tucaso para mandar denuncias.

"Estamos trabajando mucho para eso, pero por ahora prefiero que quede dentro del ámbito de las sorpresas", advirtió Carmen Gloria Arroyo.