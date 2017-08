Karen Bejarano lloró al hablar de la filtración de fotos íntimas

La nueva panelista del "Muy buenos días" de TVN, Karen Bejarano, ocupó esta nueva pantalla para hablar de la filtración de fotos íntimas que sufrió hace algunos meses y que la afectó a ella y a su familia.

Entre lágrimas, la ex "Mekano" relató los horribles momentos que vivió junto a su familia cuando filtraron sus fotografías íntimas, que con amor le había regalado a su esposo.

Bejarano explicó que le pidieron dinero a cambio de no publicar las fotografías. Desde ese momento, comenzó una horrible pesadilla para ella y su esposo, quien sufrió demasiado por la situación.

Con la filtración, la inseguridad se apoderó de Bejarano, quien contó el efecto inmediato que tuvo en su vida: "La primera vez que salí a la calle, me costó, tenía miedo, miraba para abajo. No me acercaba a ningún lugar donde hubiesen hombres".

Estos momentos llevaron a Karen a sentir profundas decepciones, pero también logró identificar a sus verdaderos amigos: "Gracias a todo ese hoyo negro en el que estuve (...) Me di cuenta de quienes realmente me quieren, más allá de la figura pública", sentenció.

Acá puedes ver la entrevista completa a Karen Bejarano en "Muy buenos días".