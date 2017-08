Karen Bejarano y su duro camino de vuelta a la TV: La sociedad es castigadora

Este martes Karen Bejarano debutó como panelista en "Muy Buenos Días" en TVN, su nueva casa televisiva tras su abrupta salida de Mega a comienzos de este año.

Luego de haber trabajado por más de una década en el canal privado, fue despedida. Paralelamente un par de fotografías íntimas se filtraron y se viralizaron en internet, ocasionando que la mujer conocida como Karen Paola se alejara de la palestra mediática.

En entrevista con LUN, Bejarano entregó detalles del duro proceso que tuvo que vivir después de su salida de la pantalla. "El tema puntual de las fotos dejó una cicatriz a nivel familiar y va a estar ahí siempre", indicó.

Cuando eso ocurrió, la también cantante sintió que tenía dos opciones: lamentarse o hacerse cargo de la situación. "Hoy me siento muy empoderada, mucho más segura de mí, cosa que antes no sentía y eso me hacía una persona más débil. Las inseguridades son súper malas consejeras", dijo.

La filtración de sus imágenes le significaron una serie de comentarios negativos en redes sociales. Muchos de ellos provenían de mujeres, que la criticaban por tomarse fotografías desnudas.

"Las mujeres somos súper doble estándar, siento que no hemos sido bien educadas respecto de la generosidad del género. Mi generación es mucho más machista, veo que muchas se escandalizan con ciertas cosas", analizó.

En ese sentido, concluyó diciendo que "la sociedad siempre va a ser súper castigadora, pero también hay una parte que es muy solidaria".