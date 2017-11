Manuel de Tezanos y su salida de TVN: Es un momento complicado

Este viernes, TVN oficializó el despido de Manuel de Tezanos, periodista del área deportiva del canal. Tras la noticia, el rostro de Fox Sports aseguró sentir "pena" por todo lo ocurrido.

"Termina una etapa larga de casi tres años. Tengo pena, es un momento súper complicado y nada... No vamos al mundial", comenta de Tezanos en conversación con LUN, quien apunta a la no clasificación de Chile a Rusia 2018 y el mal pasar económico de la estación como las principales razones de su salida.

"Son decisiones que tomaron en el canal. Di todo por la camiseta y me dieron todas las oportunidades que merecía", agrega el afectado.

De paso, aporvechó de desmentir rumores que asociaban su salida con un tenso momento vivido en pantalla, cuando discutió al aire con un coordinador de piso: "El incidente existió, pero me he mandado un montón de condoros. Esa fue una calentura del momento, pero no tiene nada que ver".

Por su parte, la red televisiva emitió un comunicado donde explica las razones que los llevaron a tomar esta decisión. "Estos cambios programáticos , que responden a necesidades prosupuestarias del canal, son parte de una reformulación al interior del área deportiva de la señal pública y significan, a partir de hoy (viernes 4 de noviembre), la salida del periodusta Manuel de Tezanos y del comentarista Marcelo Barticciotto", sentencia la misiva.

La sección de deportes del noticiario central quedará a cargo de Gustavo Huerta, Pedro Carcuro, Pablo Ramos y Sergio Pinto.