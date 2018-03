Vértigo no pudo desbancar en el rating a Mega en su estreno

Este jueves debutó la nueva temporada de "Vértigo" en Canal 13, donde Daniela Vega fue coronada por votación popular como la más querida por el público y recibió un chiste de Yerko Puchento que generó molestia en redes.

Pese a la expectativa, el estelar conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo no pudo desbancar a "Perdona Nuestros Pecados", de Mega, que hace unos días también habían aguado el estreno de "Soltera Otra Vez 3", del mismo canal.

Según los datos del canal de Luksic, "Vértigo" promedió 13,6 puntos de rating con peak de 19 entre las 22:44 y las 01:48, ubicándose en la segunda posición, tras los 14,2 de Mega. En ese mismo horario TVN marcó 3,1 y CHV 7,3.

Según datos de Mega, en el horario las 22.59 y las 23.37 horas, "Perdona Nuestros Pecados" tuvo 27,2 puntos de promedio, mientras que Vértigo obtuvo sólo 12. Todo depende del horario en que se haga la medición.

"Vértigo", va todos los jueves después de Tele13. En el episodio de ayer, Daniela Vega contó lo mal que la pasó en el colegio.

"Fueron dos años oscuros porque mis papás me metieron a un colegio de puros niños. Me trataron mal y conocí el miedo por primera vez. No entendía por qué tenía que pasar por ese lugar de violencia", dijo.