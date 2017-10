Cuatro restaurantes chilenos fueron elegidos entre los mejores de Latinoamérica

Cuatro restaurantes chilenos destacaron en la lista de los mejores 50 locales gastronómicos de Latinoamérica. Se trata de Boragó, 99, Ambrosia y Restaurante 040, todos ubicados en Santiago.

De acuerdo con el ránking, Boragó presenta una "innovadora experiencia de comida que conecta con la naturaleza y el corazón de Chile". Por tales motivos se quedó con el quinto puesto en la región.

The Best Restaurant in Chile is... @boragocl! @RGBorago receives the award on stage at #LatAm50Best. @SanPellegrino pic.twitter.com/vCLP36ouG0