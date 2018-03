Alicia Machado reveló que se fue de Venezuela por acoso del hijo de Hugo Chávez

La ex reina de belleza Alicia Machado reveló las razones que la llevaron a abandonar su natal Venezuela en el año 2000.

"Tenía al hijo del 'innombrable' constantemente acosándome, llamándome, invitándome", dijo en "Un nuevo día" de Telemundo en referencia al hijo del ex presidente Hugo Chávez.

Sus declaraciones llegan justo cuando la organización del Miss Venezuela decidió suspender sus actividades para este año, luego de que varias ex concursantes comenzaran acusarse unas a otras de haber tenido trato preferente gracias a sus relaciones con altos funcionarios del gobierno chavista.

Alicia Machado ganó el prestigioso concurso en 1995, año en el que aseguró no haber visto ninguna de las situaciónes que describen otras ex participantes. "Durante mi año como reina no vi al gobierno metido en el Miss Venezuela (...) Conocías al presidente (del país), hacías labores sociales y nada más", indicó.

Escándalos de belleza

Por su parte el expresidente del concurso de belleza Miss Venezuela Osmel Sousa negó haber actuado en perjuicio de algunas candidatas como se ha sugerido en las últimas semanas en el país, luego de las acusaciones que hicieron ex participantes.

"Me parece inaudito que yo tenga que negar algo que de por sí es absolutamente e inherentemente falso, pero para efectos de claridad y responsabilidad lo digo: en ningún momento yo he actuado en perjuicio de ninguna de las miles de candidatas que pasaron bajo mi mando", indicó Sousa en una publicación de Instagram.

Los responsables de la llamada "fábrica de reinas" decidieron suspender las selecciones de candidatas para este año, cerrar la casa en las que son preparadas, aumentar los controles internos y buscar a los responsables de las supuestas faltas éticas.

Además, la Organización Miss Venezuela blindará el documento de "buen comportamiento" que firman las jóvenes una vez son seleccionadas y espera que el nuevo comité de la belleza que se conformará al final de la auditoría vigile el "respeto hacia la mujer" y se rija por "los más altos valores éticos y morales".

Por su parte, Alicia Machado apoyó con todo a Osmuel Sousa: "Él me apoyo muchísimo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Osmel luego de su renuncia, me llamó para pedirme un favor que no puedo decir pero lo ayude"-