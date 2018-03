Donatella Versace anunció el fin del uso de pieles en su marca

La diseñadora Donatella Versace anunció que su casa de modas dejará de utilizar pieles de animales en sus diseños y creaciones de prendas, según dijo en una entrevista con la revista 1843.

"¿Pieles? Estoy fuera de eso. No quiero matar animales para hacer moda. No me parece bien", dijo Versace, dejando en claro que la famosa marca que inició su hermano dejará de utilizar animales en los diseños.

En esta misma línea, marcas como Gucci, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein o Armani, han dejado de lado es su últimas colecciones de moda el uso de pieles de animales.

Aún así, en la última versión de la Semana de la Moda en Milán en febrero pasado, Versace mostró varios abrigos con pieles y en su página web aún muestra diseños de esta forma en la colección de otoño-invierno 2017.

"Versace es una influyente firma de lujo que simboliza el exceso y el glamour, y su decisión de dejar de utilizar pieles muestra que la moda compasiva es más tendencia que nunca", dijo Claire Bass, directora de la división británica de Human Society International.

La Federación Internacional de las Pieles se declaró "decepcionada" y afirmó que "la mayoría de los grandes modistos seguirán utilizando las pieles pues saben que es un producto natural que se produce de manera responsable".