Ataque en zona diplomática de Burkina Faso: Al menos siete soldados muertos

Al menos siete miembros de las fuerzas burkinesas de seguridad y de defensa fallecieron durante el ataque, que el Gobierno calificó como "terrorista", a la zona diplomática de la capital de Burkina Faso, Uagadugú.

De acuerdo al portavoz del Gobierno, Remis Dandjinou, cinco de ellos perdieron la vida en la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, mientras que los otros dos lo hicieron en la Embajada de Francia, los dos principales objetivos de los atacantes, de los que seis fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades no han confirmado ninguna baja civil, mientras la Policía evacúa la zona del ataque y el Ejército francés ayuda a las fuerzas especiales de esta nación de África occidental en la operación contra los terroristas, según informan medios locales.

El balance provisional de heridos es de seis personas, de las cuales dos son civiles, anunció el Ejecutivo.

"Creo que podemos darle la calificación de terrorista. Ahora, los operativos nos dirán qué ha pasado, quiénes son los autores y cómo sucedió", explicó Dandjinou en declaraciones recogidas por la emisora local Radio Omega.

Trabajadores de la RTB, cuyas oficinas se encuentran al lado de la legación, aseguran que cinco personas armadas se bajaron de una camioneta esta mañana al grito de "allah-u-akbar" (Alá es grande) antes de comenzar a disparar y de prender fuego al vehículo.

Ataque en Instituto Francés y disparos en mercado central

De acuerdo con el último comunicado emitido por la Policía, el ataque sigue en curso y ha afectado también al Instituto Francés.

El portal de noticias Burkina24 informó de que también se han escuchado disparos en el mercado central de Uagadugú, donde la Policía asegura haber rodeado a uno de los atacantes.

La Policía pidió a los ciudadanos que eviten, en la medida de lo posible, esas zonas mientras las fuerzas especiales "están en acción", un llamamiento al que se ha sumado el embajador francés en el país, Xavier Lapdecab: "Ataque en curso a Uagadugú. La instrucción a todos los compatriotas es a la absoluta prudencia y permanecer en un lugar seguro", escribió la legación francesa en su cuenta personal de Twitter.

Attaque en cours à Ouagadougou. Consignes de prudence absolue à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr. — Xavier Lapdecab (@XavierLapdecab) 2 de marzo de 2018

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por terrorismo en el ataque contra la Embajada de Francia en Burkina Faso, informaron a Efe fuentes judiciales.

Según confirmó el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, el objetivo de este ataque, en el que han sido "neutralizados" seis de los asaltantes, era la delegación diplomática de su país: "Hasta que no se termine de asegurar la zona no podremos conocer las circunstancias ni el alcance del ataque", agregó ante los medios el jefe del Gobierno, que no calificó de terrorista el ataque.

Añadió que el presidente, Emmanuel Macron, está siguiendo de cerca la situación en la ciudad, al igual que los ministros de Exteriores y Defensa.

Burkina Faso ha sido víctima de frecuentes ataques por grupos yihadistas en los últimos dos años. Según el recuento más reciente del Gobierno, más de 70 personas han muerto en el país africano por ataques terrorista desde 2015.