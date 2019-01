Gabón: Militares se tomaron la radio nacional en un aparente golpe de Estado

Un grupo de militares tomó hoy lunes la radio estatal de Gabón, en la costa oeste de África central, para anunciar el establecimiento de un "consejo nacional de la restauración" con el fin de "salvar del caos" al país africano, en un aparente intento de golpe de Estado..

"Es hora de tomar nuestro destino en nuestras manos, ha llegado la hora del día tan esperado. Ese día en que el Ejército decidió ponerse del lado de su pueblo para salvar a Gabón del caos", declaró el teniente Kelly Ondo Obiang.

Mientras Ondo Obiang leía ese discurso, medios locales indicaron que se escucharon disparos en Libreville, capital del pequeño país petrolero.

La intentona golpista se produce una semana después de que el jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, pronunciara un discurso dirigido a la nación el pasado 31 de diciembre desde Rabat, donde se recupera de una enfermedad que le ha mantenido alejado de la Presidencia desde el pasado mes de octubre.

Ese discurso de Año Nuevo "reforzó las dudas" sobre la capacidad de Ali Bongo para continuar en el poder "al escenificar a un paciente sin muchas de sus facultades físicas y mentales", explicó el citado militar, que se presentó como comandante adjunto de la Guardia Republicana y presidente del Movimiento de la Juventud Patriótica de las Fuerzas de Defensa y Defensa de Gabón (MPJFDS).

Por ello, este grupo de soldados animó hoy a los jóvenes gaboneses a unirse a la denominada "Operación Dignidad", y les pidió reunir armas y municiones, así como tomar por la fuerza los medios de transporte y aeropuertos para "salvar la democracia en peligro y preservar la integridad del territorio nacional".

#BREAKING: Military coup underway in Gabon, according to broadcast on national radio pic.twitter.com/ew8JBbfGn2