Alcalde Jadue por Venezuela: Un pueblo que vive hambruna no vota por el mismo gobierno que tiene

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), participó de observador internacional del proceso electoral de Venezuela donde fue reelecto Nicolás Maduro.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Jadue aseguró que lo que pudo ver durante los días previos es que "el país estaba más seguro de lo que esperábamos encontrarlo, estaba más tranquilo. Incluso más tranquilo que lo que son los últimos días de campaña en nuestro país".

Además, el alcalde aseguró que la situación de abstención en el voto es menor a la que registran otros países latinoamericanos, aunque aseguró que no está planteando "que no haya una situación de crisis política en Venezuela".

"En una situación política bastante compleja, creo que esta elección se desarrolla en un marco de tranquilidad y de transparencia", aseguró Jadue.

Críticas de la oposición y la comunidad internacional

Respecto a las críticas de la oposición que anunció que va a impugnar el proceso en que perdió su candidato Henry Falcón, Jadue aseguró que le parece "bastante poco honesto y poco transparente la posición de Falcón".

Sobre las críticas de la comunidad internacional, Jadue destacó que es "solo una parte" de la comunidad internacional la que critica la situación de Venezuela.

En ese mismo sentido, respecto a la situación de crisis alimentaria, de sueldos básicos que no alcanzan, que hay ausencia de medicamentos y que existe una alta criminalidad, Jadue aseguró que "de esta última está consciente" pero que el resto "no es lo que vi y no es lo que el pueblo refiere".

"Yo creo que pueblo en situación de hambruna –como algunos lo han querido plantear- no sale masivamente a votar por el mismo gobierno que tiene", aseguró el alcalde de Recoleta.

Cuestionamientos del presidente Piñera

En este mismo sentido, ante los dichos del presidente Sebastián Piñera, que ha cuestionado el proceso y lo ha calificado de trágico, Jadue contestó.

"Yo le aconsejaría a este presidente que se preocupara de su país antes de hacer alusiones a otros países, porque más parecía en estos últimos días candidato venezolano. Yo no sé si querrá ser candidato allá o tendrá intereses allá, que se le ve tan preocupado de Venezuela y tan poco preocupado de lo que pasa en Chile", aseguró.

"A mi me sorprende el injerencismo de algunos presidentes golpistas de este continente donde cuento al presidente Piñera y a otros que no les gustan las elecciones cuando sus amigos golpistas no pueden participar", fustigó el alcalde.

Respecto a las responsabilidades del presidente Nicolás Maduro, Jadue aseguró que "obvio que tiene responsabilidad" y que no ha "hecho ninguna defensa del gobierno de Nicolás Maduro" pero que "no está dispuesto a avalar la tesis de un derrocamiento de un gobierno".

"Yo no estoy diciendo que no sea una crisis política", dijo Jadue y agregó "lo que yo no estoy dispuesto es a promover golpes de estado porque los costos no los paga nadie más que el pueblo".