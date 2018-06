Cinco felinos y un oso se fugaron de un zoológico en Alemania

Dos leones, dos tigres, un jaguar y un oso se fugaron de sus jaulas en un zoológico en la ciudad de Lünebach, al oeste de Alemania, según informaron las autoridades locales al diario local Volksfreunde.

Como si se tratara de la película "Madagascar", los animales se arrancaron gracias a los daños que sufrió el zoo Eifel durante la noche debido a una violenta tormenta. Los felinos fueron localizados este zoo de unas 30 hectáreas.

Si bien los felinos fueron recapturados, el oso no corrió la misma suerte y fue abatido con un tiro. Las autoridades habían pedido a los habitantes de Lünebach que no salieran de sus casas debido al potencial peligro.

Kudos to the excellent German authorities who safely re-captured the escaped big cats in Lunebach. I was worried they'd be shot, but thanks to #drones they were safely caught! #droneracing https://t.co/rba4kNcuQz pic.twitter.com/h7qAPWPbvU