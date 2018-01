Diputado guatemalteco fue detenido por la muerte de dos periodistas

El diputado oficialista de Guatemala, Julio Juárez Ramírez, arrestado como presunto autor intelectual del asesinato de dos periodistas en el año 2015, negó las imputaciones en su contra, indicando que los fallecidos eran sus "amigos".

"Estoy tranquilo, el que nada debe nada teme. No he hecho nada, por eso estoy aquí presente. En el nombre de Dios todo se va a aclarar", dijo el congresista a su llegada a la Torre de Tribunales, tras ser detenido durante este sábado a la salida de su casa en el municipio de San Bernardino.

Juárez, del partido gobernante Frente de Convergencia Nacional, dijo que "jamás" ordenó el homicidio de los dos comunicadores tal y se mostró respetuoso del proceso.

"Aquí estoy, presente, he sido respetuoso de la ley y lo voy a seguir siendo. Yo estoy tranquilo, no he hecho nada (...) La persona cuando tiene algún delito huye, yo no. Aquí estoy, presente, no huyo a ningún lado, por eso me encontraron en mi casa", enfatizó.

La orden de aprehensión contra el parlamentario de 37 años, fue autorizada el viernes por el Juzgado de Mayor Riesgo B, judicatura que escuchará al diputado en audiencia de primera declaración el próximo miércoles.

Hasta entonces, según dictaminó el juzgado de turno, el acusado guardará prisión provisional en la cárcel Mariscal Zavala.