Caso Maldonado: Juez remarca que "todas las hipótesis están abiertas"

El juez argentino encargado de investigar la desaparición y muerte de Santiago Maldonado pidió paciencia este lunes porque todavía falta el "examen pericial completo" para saber qué le ocurrió al joven de 28 años y advirtió de que es posible que los resultados se retrasen hasta la próxima semana.

"Se están aguardando recién la llegada de los resultados al cuerpo médico forense de la Corte y una vez que se tengan todos los resultados, vamos a tener el examen pericial completo", avanzó el magistrado federal Gustavo Lleral, en declaraciones a una radio local.

Según apuntó, por el momento, lo único que está "probado" es la muerte de Maldonado, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 17 de octubre en el sureño río Chubut, cerca de donde había sido visto con vida por última vez el 1 de agosto, mientras participaba en una protesta de una comunidad mapuche que fue reprimida por la Gendarmería.

"A partir de ahí todas las hipótesis están abiertas", advirtió Lleral, quien se puso al frente de la causa, considerada como "desaparición forzada", el 22 de septiembre, después de que un tribunal de alzada aceptara apartar al juez que estaba a cargo, Guido Otranto, como había solicitado la familia del joven al considerar que no era imparcial.

Los primeros resultados de la autopsia arrojaron que el cuerpo de Maldonado no tenía lesiones, lo que llevó a algunos miembros del Gobierno a apuntar a la hipótesis de que falleció ahogado y cuestionar la más repetida por los familiares, organismos de derechos humanos y buena parte de la sociedad, que es que murió golpeado por la Gendarmería.

Lleral afirmó que en este momento "sería imprudente" que avalara alguno de estos "rumores" y criticó el hecho de que "lamentablemente se hable tanto sobre esto públicamente, y muchas veces sin saber".

Familiares: "No insistiremos en la desaparición forzada si las pruebas no la demuestan"

El hermano mayor de Santiago Maldonado, Sergio, y su mujer, Andrea Antico, que han ejercido el liderazgo de la familia, confirmaron a El País que no insistirán en la teoría de la desaparición forzada si las pruebas demuestran lo contrario.

"No vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada si las pruebas muestran otra cosa. "Nuestra forma de educación no es salir a romper todo. No nos queda otra que confiar en la justicia", insistió la mujer.

Sergio, por su parte, explicó la sensación de la familia después del calvario que han pasado, donde los acusaban de todo, incluso de perseguir fines económicos, pero remata su decisión de apelar a la justicia.

"Si pienso con el corazón, le tiro una bomba a la casa de Gobierno, pero yo sé que tengo que pensar con la cabeza. Mi hermano Germán tiene otro pensamiento, está más dolido y no puede diferenciar eso. Yo trato de ser lo más coherente que puedo, no quita que en algún momento no lo pueda lograr".

"Santiago no confiaba en la Justicia, en los políticos y las religiones. O sea, en el Estado. Entonces, todo lo que nosotros estamos utilizando, él no lo hubiera utilizado y no hubiéramos llegado a nada. Y aclaro que yo no hubiese ido a hacer lo que hizo él, porque no tengo ni la capacidad ni las bolas necesarias", recordó a su hermano.