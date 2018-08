Ex vicepresidente argentino Amado Boudou fue condenado a prisión por cohecho

La Justicia argentina condenó este martes al ex vicepresidente argentino Amado Boudou, que participó en el Gobierno de Cristina Ferrnández entre 2011 y 2015, a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires dio así por acreditado que Boudou y su socio José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica mientras el primero era ministro de Economía con el fin de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.

Durante sus últimas palabras en el juicio, el ex vicepresidente se declaró víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país y aseguró que la acusación de cohecho "no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió".