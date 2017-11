Niña argentina escribió emotiva carta pidiendo ser adoptada

Una carta fue el último recurso de una niña argentina para intentar encontrar una familia que la quiera. Así de directa es la situación que vive Lucía, una adolescente de 15 año de Mar del Plata.

"Me llamo Lucía. Tengo 15 años. Desde los seis años que vivo en distintos hogares que es mucho tiempo. Nada fue tan fácil para mi, pero quiero pensar que todo puede cambiar. Quiero tener una familia porque quiero que me den amor", comenzó.

La misiva escrita a mano, que se viralizó en redes sociales, llegó al despacho de la jueza Clara Obligado, del juzgado de familia de Mar del Plata. La joven se inspiró en el caso de "L", un joven de 17 años que encontró una familia por la misma vía.

Lucía vive en un hogar provisorio y nació con un trastorno genético que se llama acondroplasia, enfermedad que afecta el crecimiento de sus huesos y causa el tipo más común de enanismo.

"Quiero poder invitar a mis amigos a mi casa, porque ahora no puedo invitarlos porque me da vergüenza decirles que vivo en un hogar. Me gusta escuchar música, me río mucho. Espero que una familia muy buena me quiera conocer", remató Lucía.