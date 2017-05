Mujer filipina le cortó el pene a su marido por "mujeriego"

En un acto brutal, una mujer filipina le habría cortado el pene a su marido con unas tijeras mientras dormía, según informan varios medios de ese país asiático. Los hechos sucedieron en la ciudad de Carles, según informa el diario local Inquirer.

Mark Betita era trabajador de la construcción y estaba a punto de dormirse sobre las 22.30 hora local cuando su esposa Liezel, de 32, le cercenó el miembro por ser "mujeriego".

Según la policía de Carles, Betita había llegado de una fiesta aquella noche. Cuando se emborrachó, se fue a la habitación a dormir. Al rato, salió de la habitación "corriendo y ensangrentado".

El diario The Philippine Star afirma que la agresión se produjo en casa de su amigo Fidelito Arroyo del hombre en la localidad de Barosbos, a unos kilómetros de la casa del matrimonio. La pareja había discutido aquel día, según informa El País de España.

Arroyo detalló lo ocurrido esa noche: dos horas más tarde se despertó por los gritos de Mark, que pedía ayuda. Al entrar a la habitación, "vio un charco de sangre" en el suelo y a Mark "sosteniendo su pene".

El hombre fue trasladado a un hospital, pero los médicos no lograron reimplantarle el miembro porque el nervio principal fue cortado. La mujer fue detenida y traslada a la comisaría de Carles, a la espera pasar a disposición judicial.

Liezel no mostró una pizca de arrepentimiento con lo que le hizo al padre de sus hijos.

"Es un castigo por ser un mujeriego. Estoy cansada de sus infidelidades, ahora tenía una nueva amante. Estoy lista para enfrentarme a las consecuencias de mi acción", afirmó la mujer.

