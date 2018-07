Son apátridas: Tailandia otorgará nacionalidad a tutor y dos de los niños rescatados

El entrenador y dos de los 12 menores que fueron rescatados de una cueva tailandesa forman parte del medio millón de personas que viven en Tailandia como apátridas, según fuentes del Ministerio del Interior citadas este viernes por los medios locales.

Las autoridades tailandesas se han comprometido a asistirles en la tramitación de su nacionalidad y en facilitarles la ciudadanía en seis meses si no surgen complicaciones con su documentación.

Los que se encuentran en esta situación son el entrenador Ekkapol Chantawong y los estudiantes Phonchai Khamluang y Adul Sam-on, según el diario local The Nation.

La falta de papeles les afecta porque no pueden acceder a educación superior, no se les reconocen determinados derechos fundamentales, no pueden salir del país y tienen dificultades para conseguir trabajos, entre otras cosas.

Esta situación de irregularidad surge a la luz cuando la universidad tailandesa de Naresuan ha ofrecido a los chicos 13 rescatados becas de estudios.

Los 12 chicos, de entre 11 y 16 años, y el entrenador, de 26, entraron en la cueva Tham Luang, situada en la norteña provincia de Chiang Rai, durante una excursión el sábado 23 de junio tras completar un entrenamiento de fútbol cuando una súbita tormenta inundó el camino de salida.

Estuvieron nueve días perdidos y sin alimentos hasta que los encontraron a cuatro kilómetros de la entrada, y finalmente fueron rescatados entre el 8 y el 10 de julio.

Todos se encuentran hospitalizados, su vida no corre peligro y los cuatro primeros que salieron recibirán el alta médica el domingo próximo, mientras que el resto tendrá que esperar una semana para poder volver a sus casas.