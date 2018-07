Tailandia: Dan de alta a los niños rescatados desde la cueva

Los 12 niños rescatados de una cueva en Tailandia en la que permanecieron atrapados durante 18 días abandonaron este miércoles el hospital en el que estuvieron internados por una semana tras la odisea.

Tanto los niños, como su entrenador, recibieron el alta médica un día antes de lo previsto y realizarán una comparecencia ante la prensa, según informan medios internacionales.

El grupo llevaba internado en el hospital de Prachanukroh de Chiang Rai, capital de la provincia homónima, desde que fue rescatado en tandas entre el 8 y el 10 de julio pasado.

"El motivo por el que se celebrará una rueda de prensa es que los medios puedan hacerles preguntas y que, después de eso, puedan regresar a sus vidas normales sin que los medios de comunicación los molesten", señaló un vocero del gobierno.

Los chicos, de entre 11 y 16 años, y el entrenador, de 26, han recuperado entre 2 y 3 kilos de peso y su estado de salud ha mejorado considerablemente desde que les rescataron.

#ThaiCaveRescue - 12 Thai boys and their soccer coach rescued from a flooded cave in Thailand leave hospital. They're due to speak at news conference laterhttps://t.co/H6tFf8oHQv pic.twitter.com/gWPwDEoxw2