Bolivia: Retiran afiche anti-racista por racista

Un afiche difundido en la cuenta de Facebook del Ministerio de Comunicación de Bolivia, que tenía como objetivo crear conciencia sobre la lucha contra la discriminación en el marco del Día Nacional de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación, recibió múltiples críticas en las redes sociales al ser catalogado como racista.

La situación se generó pues en el mencionado afiche se utiliza una fotografía de presentación en la que se podría estigmatizar a las mujeres de la ciudad Santa Cruz de ser violentas, agresivas e intolerantes con las personas del interior del país.

"Yo no autoricé la difusión de ese dibujo. Me parece tosco y estigmatizador de lo cruceño", dijo la ministra de Comunicaciones boliviana Gisela López que además reprochó dicha publicación de la que no estuvo de acuerdo y por la que llamó la "atención de quienes lo hicieron", según publicó el diario El Deber.

En esta foto se basó el afiche.