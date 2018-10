Canciller boliviano: No tenemos nada que cumplir del fallo de La Haya

El canciller boliviano, Diego Pary, confirmó que su país no tiene "nada que cumplir" tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Al ser consultado sobre la derrota dada a conocer este lunes, Pary manifestó que "Bolivia no tiene nada que cumplir del fallo. Bolivia estaba en una situación en que quería sumar a la Corte Internacional de Justicia para que nuestra demanda se fortalezca, pero no dio resultados, no ha sido como esperábamos".

"Nosotros no tenemos ninguna obligación impuesta por parte de la Corte", recalcó.

Cabe recordar que el presidente Morales, tras regresar a su país, aseveró que "esto no ha terminado" y anunció que enviará una carta a la Corte Internacional de Justicia con el fin de pedir una aclaración ante las "contradicciones" del fallo.

Respuesta en Chile: Bolivia debe acatar

Respecto a los dichos del Gobierno boliviano, en nuestro país respondió el diputado Giorgio Jackson (RD) quien aseguró que la postura de Evo Morales ha sido un "error no solo jurídico, sino político".

Según el parlamentario, el primer error de Morales fue llevar a una Corte un tema que debía solucionarse "conversando".

"Ahora, uno cuando se somete a un Corte, en este caso a La Haya, uno tiene que respetar los fallos", agregó.

"Yo creo que el presidente boliviano Evo Morales se equivoca al tratar de superar los problemas que le puede traer el fallo en política doméstica y su estrategia para desacreditar los órganos de resolución de conflicto multilaterales", agregó.