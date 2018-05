Evo Morales defendió su sueldo como "el más bajo de toda América"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió este viernes que su sueldo como jefe de Estado, de unos 3.483 dólares mensuales (dos millones 100 mil pesos chilenos), "es el más bajo de toda América" e incluso "debe ser de todo el mundo".

Morales hizo este comentario durante un acto en el centro del país, a raíz de algunas críticas por haber aumentado su salario un 5,5 por ciento, en consonancia con el incremento del sueldo básico en vigor desde el pasado 1 de mayo en Bolivia.

En este sentido, subrayó que está considerado como el presidente latinoamericano que "más trabaja, pero gana poco".

El Gobierno boliviano ofreció una comparativa de presidentes latinoamericanos en la que Morales aparece a la cola en salario, lejos de los 19.300 dólares (12 millones de pesos) mensuales del mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, que encabeza la tabla mostrada por el Ejecutivo de Bolivia.

El presidente boliviano se mostró sorprendido de que se califique de "pecado" o "delito" este incremento, que afecta al conjunto de la Administración central, incluidos los altos cargos, en virtud de un decreto que si no se aprobara, no habría aumento también para profesionales como los médicos y los docentes universitarios.

Al respecto, argumentó que su Gobierno se rige no por "la plata", sino por el interés "de la patria", y que incluso este salario es menor que cuando era diputado, hace más de doce años, ya que entonces ganaba unos 3.600 dólares (dos millones 200 mil pesos).

En este punto, recordó que cuando era diputado fue expulsado del Congreso de su país por defender una rebaja de salarios de políticos y se le llegó a calificar de "Bin Laden andino".

Asimismo, indicó que sus antecesores en la presidencia percibían hasta 5.768 dólares al mes y fue él quien se lo rebajó hasta menos de 3.500 dólares.

El propio Morales promulgó el pasado martes, durante los actos del Día del Trabajo, un decreto que establece para este año un aumento salarial, retroactivo al 1 de enero y obligatorio para las empresas, del 5,5 por ciento en el sueldo básico y del 3 por ciento en el mínimo, hasta el equivalente a 296 dólares (184 mil pesos chilenos).