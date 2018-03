Visita de ex presidente de Bolivia a Cuba desata conflicto con Evo Morales

El partido del ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) denunció la connivencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, con el Gobierno cubano, que negó la entrada en Cuba del ex mandatario.

El Gobierno de Cuba denegó este miércoles a Quiroga y al ex presidente de Colombia Andrés Pastrana la entrada en el país, donde iban a recoger un premio de la oposición cubana.

Yesenia Yarhui, diputada del opositor Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, expresó ante los medios en La Paz su rechazo tanto a la actuación del Gobierno cubano como a la reacción de Evo Morales.

El presidente boliviano manifestó anoche en Twitter su condena por "el acto de provocación impertinente e injerencia temeraria de los ex presidentes Tuto Quiroga y Andrés Pastrana que intentaban ingresar arteramente al país soberano de Cuba".

"Los agentes golpistas de (el presidente de EE.UU., Donald) Trump nunca serán bien recibidos en países libres del imperialismo", sentenció Morales.

Nostálgicos del Plan Cóndor y Plan Colombia, Tuto Quiroga y Andrés Pastrana, nos insultan porque su plan de provocación a la República de Cuba fracasó con su deportación. Los que vendieron la soberanía y dignidad de Bolivia y Colombia a injerencia de EEUU no merecen ningún premio — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 8 de marzo de 2018

Al respecto, la diputada argumentó que "ningún boliviano merece ser tratado como ha sido en La Habana un representante diplomático y ex presidente de Bolivia".

En su opinión, el ir a recibir un premio en representación de más de una treintena de ex mandatarios "no es un acto de provocación en ningún país que dice ser libre".

Yarhui calificó de "inoportunas" las palabras del mandatario boliviano, en un momento en que el Gobierno de Bolivia apela a la unidad nacional en su demanda ante Chile sobre una salida al mar.

Rol de Quiroga en La Haya

Quiroga es uno de los invitados por el Ejecutivo de Bolivia a la delegación del país que a partir del próximo 19 de mayo defenderá en la ciudad holandesa de La Haya esta demanda, ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

La parlamentaria se preguntó si Morales "quiere que no vaya" Quiroga en la delegación "con este tipo de actitud".

El partido de Quiroga, quien se espera que esta jornada regrese a Bolivia vía Bogotá, presentó un pedido para que la Asamblea Legislativa boliviana exija al Gobierno del país una declaración de apoyo al ex presidente.

El objetivo, según la diputada, es que el ex mandatario "se sienta protegido y otro boliviano no sufra este tipo de ataque".

La también parlamentaria Jhovana Jordán detalló que el pedido a la Cámara de Diputados de Bolivia busca "una posición oficial en torno a la retención y deportación del ex presidente".

"No solamente había ido como ex presidente de Bolivia, fue en representación de más de 33 ex presidentes y jefes de Estado", añadió, ante lo que consideró "un atropello, un despropósito internacional, un castigo inmerecido" a Quiroga y Pastrana.

"Esperamos que la Cámara de Diputados escuche a la oposición, aunque somos una minoría", sentenció.

Pastrana y Quiroga fueron devueltos a Colombia por las autoridades cubanas, que impidieron en el aeropuerto de La Habana que participaran en la entrega del lauro que lleva el nombre del fallecido disidente cubano Oswaldo Payá (1952-2012), en representación de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por 37 ex jefes de Estado y de Gobierno.

El ex mandatario colombiano respondió a Morales a través de su cuenta de Twitter: