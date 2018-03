Evo Morales: Estamos unidos mientras que en Chile hay muchas diferencias

El presidente boliviano Evo Morales destacó la unidad de Bolivia y llamó a no cometer los errores de Chile en la antesala del inicio de los alegatos orales que se desarrollarán a partir de este lunes en el Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El mandatario ofreció este domingo un almuerzo a la delegación boliviana que está La Haya, según consignó el diario El Deber de Bolivia.

"Estamos unidos mientras que en Chile hay muchas diferencias: algunos van a respetar el fallo, algunos no quieren respetar, algunos no quieren diálogo para resolver el tema pendiente, algunos nos plantean mar por tierra, algunos mar por soberanía", dijo Morales.

"Como bolivianos no podemos cometer ese error (de no ir unidos en un tema como el mar) y tenemos una gran responsabilidad, no solamente por la clase política, sino que por las futuras generaciones", añadió el Mandatario.

Por su parte, la delegación chilena en La Haya también se reunió este domingo, tanto los abogados defensores, como el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien expresó que está "muy tranquilo".