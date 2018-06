Fiscal de Lava Jato apunta a "corrupción sistémica" en Argentina

El fiscal brasileño del caso "Lava Jato", Deltan Dallagnol, llamó a premiar en Argentina las colaboraciones de arrepentidos para acabar con la "corrupción sistémica" que afecta al país, y defendió la encarcelación del presidente Luis Inácio Lula da Silva como "una persona más".

En una entrevista publicada por el diario argentino La Nación, Dallagnol hizo hincapié en que la figura de los delatores fue decisiva para juzgar la macro causa de sobornos y lavado de dinero que ha terminado salpicando a varios países latinoamericanos, pero para ello fueron necesarias leyes para protegerlos y crear un "ambiente favorable".

"Si la Argentina consiguiese construir un ambiente favorable para las colaboraciones premiadas, esa punta del ovillo puede empezar a revelar toda la trama de corrupción sistémica allí", opinó el fiscal coordinador de la fuerza de tareas encargada del "Lava Jato", en Curitiba.

Sobre la posible colaboración entre las dos naciones, Dallagnol recordó que para garantizar el sistema de delatores éstos no se deben ver perjudicados por los acuerdos firmados con la Justicia, y con Argentina hubo un "impasse" porque las autoridades de ese país encuentran "dificultades" por las leyes para garantizar que las pruebas no son utilizadas contra los colaboradores.

No obstante, dijo tener noticias de que "ese obstáculo ya habría sido superado", por lo que Argentina "va a poder ahora recibir esas informaciones" que ayudarían a destapar la corrupción.

El jurista brasileño cifró en 180 los acuerdos alcanzados con arrepentidos implicados en esas operaciones de fraude, y resumió la situación en que mediante esos pactos "se cambia un pez pequeño por un pez grande o un banco de peces".

Sobre la encarcelación del ex presidente Lula

Acerca de la encarcelación del ex presidente Lula da Silva, acusado de recibir un apartamento de una constructora que había sido beneficiada durante su gestión, sostuvo que "la Justicia juzga hechos, no personas" y que no se juzgó si Lula "hizo un buen o mal gobierno", sino si participó en hechos de corrupción.

"En ese contexto, Lula es una persona más", remarcó Dallagnol, pero añadió que "el hecho de que alguien tan poderoso esté sujeto a la ley como todos los demás pasa un mensaje muy fuerte sobre la vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley".