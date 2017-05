Perito aseguró que polémico audio es "inservible como prueba" contra Temer

El perito brasileño Ricardo Molina, contratado por la defensa del presidente Michel Temer, afirmó este lunes que la grabación de la conversación entre el empresario Joesley Batista y el mandatario es "inservible como prueba" y que el audio "está lleno de agujeros".

En una rueda de prensa, Molina, considerado como el mejor perito de Brasil, explicó que la grabación, que ha puesto contra las cuerdas a Temer, es de mala calidad y que el audio presenta interrupciones, por lo que considera que no se puede decir si fue editado o no antes de ser entregado a la Fiscalía.

"La grabación debería haber sido considerada inservible desde el primer momento. Y así lo sería, si apareciera en un caso sin las connotaciones políticas que aquí prevalecieron", explicó Molina.

"No puedo decir si fue editado o no, por la razón muy simple de que no es posible escuchar, durante la mayor parte del tiempo, lo que dice el presidente", aseguró el experto, para quien "en una situación normal, esta grabación nunca sería aceptada como prueba. No existe prueba más o menos buena. O es buena o no sirve".

Molina dejó clara que la polémica grabación "es de mala calidad y debe ser descartada. No puedo garantizar que no haya sido manipulada".

El perito criticó a la Fiscalía por incluir la grabación que hizo Batista de una conversación con Temer en el informe de la investigación, sin haberla sometida antes al análisis técnico de la Policía Federal.

"(Los fiscales) concluyen que el diálogo es audible y tiene una secuencia lógica. Más de la mitad de lo que habla el presidente es ininteligible. Si (lo que habla) uno de los interlocutores que participan en la conversación es ininteligible, ¿cómo pueden decir que (la grabación) tiene una secuencia lógica?", agregó.

La Fiscalía utilizó el audio para solicitar a la Corte Suprema la apertura de una investigación en contra de Temer, que fue aceptada.

El escándalo que tiene a Temer contra las cuerdas estalló con la divulgación del audio de una conversación que tuvo con un empresario en su residencia oficial, en la que parece consentir diversas maniobras ilegales que le son relatadas.

El empresario era Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS, quien decidió grabar la conversación con Temer para presentar pruebas en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia por el que busca reducciones en las posibles condenas que le sean impuestas en diversos procesos por corrupción que enfrenta.

Batista y otros directivos de JBS afirman, entre otras cosas, que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que en los últimos años financiaron en forma ilegal a 1.829 políticos.