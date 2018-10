Temer pide a los brasileños que "vuelvan a unirse" tras las elecciones

El gobernante de Brasil, Michel Temer, votó en la ciudad de Sao Paulo y, en unas breves declaraciones, pidió que los ciudadanos "vuelvan a unirse" después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran hoy en el país.

Temer emitió su voto en el colegio Santa Cruz de la ciudad de Sao Paulo, donde tiene su residencia privada, y reiteró que está "listo" para iniciar la transición y los contactos con el equipo de su sucesor, a quien le entregará el poder el próximo 1 de enero.

Los brasileños eligen entre el ultraderechista Jair Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército nostálgico de la última dictadura (1964-1985) y conocido por declaraciones consideradas machistas, racistas y homófobas, y el progresista Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Según Temer, "la transición comenzará mañana mismo o el martes" y los integrantes de su Gobierno pondrán a disposición del presidente electo "toda la información necesaria".

A transição começará em seguida e será muito sossegada. Os tópicos já estão organizados em todos os setores do governo. A equipe do presidente eleito terá todos os dados do governo, do que foi e ainda precisa ser feito. pic.twitter.com/0ZZ4A5OmKv