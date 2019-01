Bolsonaro estudia extinguir la Justicia del Trabajo por "exceso de derechos laborales"

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que "estudiará" con su equipo la posibilidad de poner fin a la Justicia del Trabajo, ya que considera que hay un "exceso de derechos" para los trabajadores brasileños y que los encargos laborales "molestan a todos".

"Cuando uno piensa en producir alguna cosa, cuando ve la cuestión de los encargos laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender", declaró Bolsonaro en una entrevista a la cadena televisiva SBT.

En la primera entrevista concedida desde su investidura, el pasado día 1, Bolsonaro expresó que "estudia" e incluso podría hacer "una propuesta" para la extinción de la Justicia del Trabajo, pues, a juicio del presidente, ella está "politizada".

"¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. Si (un trabajador) entra en la Justicia y pierde, tiene que pagar", manifestó.

"Mira Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo", completó.

Durante la transición de gobiernos, Bolsonaro confirmó la extinción del Ministerio de Trabajo, creado en 1930 y cuyas funciones serán "redistribuidas" entre las nuevas carteras de Justicia y Economía.

En la entrevista, el mandatario también anticipó que pretende enviar al Congreso una propuesta de la reforma del sistema de pensiones que establece una edad mínima para las jubilaciones de 62 años para los hombres y 57 años para la mujeres, frente a los 60 y 55 años, respectivamente, de la legislación actual.