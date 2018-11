Jaime Gazmuri sobre Brasil: Cuando se politiza la justicia se debilita la democracia

El ex senador y ex embajador chileno en Brasil Jaime Gazmuri (PS) criticó la decisión de Jair Bolsonaro de designar como ministro de Justicia a Sergio Moro, juez a cargo del caso Lava Jato y responsable de encarcelación de Lula da Silva.

"No fue completamente imparcial, en el sentido que tuvo (Sergio Moro) una particular preocupación en los juicios que tenían que ver con el PT (Partido de los Trabajadores), particularmente con el presidente Lula", señaló Gazmuri, uno de los impulsores de la carta de apoyo al ex mandatario en que se abogada por permitirle ser candidato presidencial, pese a su condena por corrupción.

Para el ex dirigente socialista, "no puede ser sospechoso el Poder Judicial de tener intenciones políticas detrás del combate a la corrupción", porque ahí "se pone en duda la objetividad".

"Cuando se politiza la justicia, yo creo que se debilita la democracia. Ése es el problema", reflexionó el ex legislador.

La justificación al nombramiento

En tanto, la diputada brasileña Janaina Paschoal, autora del impeachment contra la ex presidenta Dilma Rouseff, justificó el nombramiento de Bolsonaro.

"Nosotros tenemos un ministerio que debe se ocupado, y el presidente electo quiere dar otra característica para ese ministerio. Tiene una persona que tiene un trabajo respetado en el mundo entero, que él entiende (Bolsonaro) que es el adecuado para ese cargo", señaló Paschoal.

En la misma línea, el analista y cientista político brasileño Fernando Schüler aseguró que era evidente que "la oposición debe estar nerviosa, porque Jair Bolsonaro comenzó anotando un gol extraordinario".

"Con Moro va formando un ministerio de altísimo nivel", sostuvo Schüler.