Álvaro Elizalde: En caso de Lula da Silva no se estaría cumpliendo el debido proceso

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo en Cooperativa que en el caso del ex mandatario brasileño Lula da Silva "no se estaría cumpliendo con las normas del debido proceso" al justificar su firma a la carta que pide se permita la candidatura presidencial del ex jefe de Estado, recluido en una cárcel brasileña por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el senador apuntó que "todos los expertos internacionales que han analizado el expediente han señalado que en cualquier país del mundo, con los antecedentes probatorios con que se contaba, no habría procedido la condena, por lo tanto, se ha generado un manto de duda respecto de cuál es la verdadera intención que hay detrás de esta decisión".

Elizalde remarcó que la carta "no es una (medida de) presión, es simplemente dar a conocer una opinión que, por lo demás, ha sido expresada por destacados dirigentes de distintas partes del mundo, de democracias bastante consolidadas, en términos que no se estaría cumpliendo con las normas del debido proceso".

El ex vocero de Gobierno apuntó que el estándar probatorio aplicado en este caso "en absoluto tiene la exigencia que se requiere para establecer una condena de esta naturaleza. Podría haber una intencionalidad de otro tipo, toda vez que se está dejando fuera de la carrera presidencial a quien en todas las encuestas aparece con mayor nivel de apoyo".

El parlamentario detalló que "quien me convocó (a firmar la carta) fue Jaime Gazmuri, que fue senador por mi región, la Región del Maule, y además fue embajador de Chile en Brasil y tiene conocimiento en detalle respecto de la situación que se ha producido en Brasil".

Reunión con Andrés Chadwick

Sobre la reunión que senadores de oposición sostuvieron con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la casa del secretario de Estado, el presidente del PS aseguró que habría preferido que se hubiese desarrollado en otro lugar como el Congreso o el Palacio de La Moneda.

"Tenemos toda la disposición del mundo al diálogo institucional, esto es que el Gobierno dialoga con los representantes que la oposición defina como sus representantes, no con quienes el Gobierno designa a dedo como representantes de la oposición, porque eso no es del todo democrático", remarcó.

El legislador detalló que "nosotros vamos a seguir conversando con el Gobierno materias de interés siempre que sea en un diálogo de buena fe y en el marco institucional. A mí me habría gustado que esta reunión se hubiera realizado en la sede del Senado o en el Palacio de La Moneda, creo que eso da mayor sentido respecto de un contacto que es propio de la democracia".

Elizalde también destacó que "vamos a ver cuál es la real voluntad del Gobierno, porque por un lado -según nuestros representantes nos han contado- el Gobierno manifestó su disposición de entendimiento, pero acto seguido hay una petición de censura en la Cámara de Diputados contra la mesa encabezada por Maya Fernández por haber defendido el trabajo del Congreso".

"Nosotros vamos a ser una oposición inteligente, no vamos a ser ni obstruccionistas ni condescendientes y por tanto estamos disponibles para establecer conversaciones y diálogos que sean de carácter constructivo para el país pero, al mismo tiempo, vamos a defender lo que son nuestros puntos de vista y de manera enérgica", concluyó.