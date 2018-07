Bachelet lidera petición para que permitan a Lula inscribir su candidatura presidencial

La ex Presidenta Michelle Bachelet encabeza el listado 43 personalidades políticas de izquierda que este lunes publicaron la "Declaración en defensa de la democracia en Brasil y del Presidente Lula", carta por la cual se apela al derecho del ex presidente -quien está preso por corrupción- a presentarse como candidato en un nuevo proceso electoral

"(Apelamos) al poder judicial de Brasil para que garantice el respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña, lo demandamos también los demócratas chilenos", afirma la misiva.

Según publicó La Segunda, además de la ex presidenta, suscriben la petición nueve parlamentarios del PS, PC y del FA, seis ex ministros de Estado y ocho ex embajadores (PPD y PS), cuatro de los cuales encabezaron las legaciones chilenas en Brasil.

Según Jaime Gazmuri (PS), quien organizó la iniciativa con Carlos Ominami, "consideramos que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad y profundizaría aún más la crisis política que Brasil tiene que superar".

"Básicamente, nuestra preocupación por el estado de la democracia en Brasil, que se ha visto seriamente deteriorada en la medida que se ha producido un proceso complejo de judicialización y eso siempre conlleva su equivalente, que es la politización del Poder Judicial. La muestra más evidente de este proceso es la situación del presidente Lula", agregó.

La confusa "liberación" de Lula

Esta solicitud se conoce horas después de que se desatara un conflicto judicial en Brasil por la situación penitenciaria del ex mandatario carioca después de que el juez de apelaciones Rogerio Favreto volviera a pedir la liberación inmediata de Lula, quien fue encarcelado pr corrupción y lavado de dinero, en vista de que un segundo magistrado se había opuesto a esa orden

Finalmente, fue el presidente del Tribunal Regional Federal, Thompson Flores, quien zanjó la situación y decidió que el ex presidente continúe tras las rejas.

Debido a esto, el partido de los Trabajadores de Brasil está realizando gestiones para que Bachelet, quien estará el 24 de julio en Río de Janeiro para participar de un congreso de salud, viaje a Curitiba a visitar a Lula en prisión, tal como lo hizo hace algunas semanas el ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica.