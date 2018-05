Dilma Rousseff: Libre o preso, Lula será elegido presidente de Brasil

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016) aseguró que "libre o preso, Lula será elegido presidente" en las próximas elecciones del país, y declaró que teme por su vida.

La ex mandataria de la nación suramericana presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires "La verdad vencerá", una obra escrita por el propio ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), al que la Justicia impide competir por estar cumpliendo condena en unos comicios en los que aparece como favorito en todas las encuestas.

Acompañada del ex presidente colombiano Ernesto Samper y el ex alcalde de Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas, y miembros de la oposición argentina, Rousseff sostuvo que Lula ya no es solo "una persona física, es una idea", y que "se ha convertido en un símbolo de Brasil, de las oportunidades para que el pueblo pueda crecer".

En el acto, en el que no cesó de corearse "Lula Libre", la ex presidenta mostró su preocupación por la estancia en prisión de Lula: "Temo por la vida de Lula, temo por la comida que ingiere y el agua que toma, temo porque impidieron que lo visite un médico".

Rousseff calificó de "golpe" la encarcelación del septuagenario dirigente, efectuado porque la oposición "no tiene candidato" y observó que Lula se imponía en cualquier encuesta, dijo, y aseveró que el producto del "golpe" ha sido "el sentimiento del odio, la extrema derecha y la división del país".