La izquierda brasileña busca candidato tras encarcelamiento de Lula

Luego de que el ex presidente Lula da Silva se entregara a la Justicia para cumplir su condena de 12 años en prisión, la izquierda brasileña analiza sus opciones políticas para rearmarse y buscar volver al gobierno.

Lula, quien lideraba todas las encuestas presidenciales, no podrá ser candidato en las elecciones de octubre debido a la ley de "ficha limpia", que impide la postulación de quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

Con su encarcelamiento, el Partido de los Trabajadores (PT) quedará huérfano de su principal referencia, tan solo dos años después de que la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fuera destituida por el Congreso por irregularidades en las cuentas públicas

Por ello es que su sector debe buscar alternativas para los comicios, y una de las que se barajan es la formación de una especie de frente amplio en la izquierda.

El mismo ex mandatario dio luces de aquello al dejarse acompañar por la precandidata del Partido Comunista de Brasil, Manuela d'Ávila, y el candidato del PSOL, Guilherme Boulos, entre otros, durante su discurso en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, antes de entregarse.

Uno de los nombres más fuertes es el de Fernando Hadad, el "plan b" del PT, debido a su vinculación con Lula, de quien fue ministro de Educación. También fue alcalde Sao Paulo concluyendo una positiva gestión pero sin reelegirse.

Pero también aparece Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente de Lula y tercera candidata más votada en las elecciones presidenciales de 2010 y de 2014, quien fue anunciada la pasada jornada por el partido Rede Sustentabilidade como su precandidata para las elecciones de octubre próximo.

Todas estas formaciones son históricos aliados del PT, algunos nacieron de divergencias en su interior e integraron la alianza oficialista que sustentó los gobiernos de Lula y Rousseff.

El problema del "lulismo"

No obstante, la izquierda podría enfrentar otro serio problema: el nacimiento de una suerte de "lulismo", con un sector de la ciudadanía que no aceptaría otra candidatura que no fuera la de Lula, icónica figura de la izquierda brasileña.

De todos modos, todo está determinado por las políticas económicas, pues si el gobierno de de Michel Temer, también sindicado por corrupción, logra hacer una buena administración y mejorar la economía, podría permitir el surgimiento de un fuerte candidato del centro político.