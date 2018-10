Canadá: Sismos de magnitud 6,6 y 6,8 Richter sacudieron la provincia de Columbia Británica

Una seguidilla de sismos de magnitud 6,6, 6,8 y 6,5 Richter han sacudido la noche del domingo (madrugada de lunes en Chile) la provincia de la Columbia Británica de Canadá, informó el Centro Geológico Nacional de EE UU (USGS, por sus siglas en inglés).

De momento, no se ha informado de heridos o daños a causa de los temblores.

No se ha producido un aviso inmediato de tsunami.

Multiple #earthquakes felt in parts of #BC, but no reports of damage or injury.

NO Tsunami threat. RT @USGSBigQuakes: Prelim M6.5 Earthquake Vancouver Island, Canada region Oct-22 06:22 UTC, updates https://t.co/hvAEGnVOmW