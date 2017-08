Hong Kong: Prisión para tres de los líderes de la "Revolución de los Paraguas"

Tres de los líderes estudiantiles de las protestas pro democracia ocurridas en 2014 en Hong Kong, Joshua Wong, Nathan Law y Alex Chow, fueron condenados este jueves a penas de entre seis y ocho meses de prisión por su participación en la también conocida como "Revolución de los Paraguas".

La sentencia endurece, a petición del Departamento de Justicia de Hong Kong, los castigos inicialmente dictados contra Wong y Law, que habían sido sancionados sólo con trabajos para la comunidad, así como la sentencia contra Chow, condenado en un principio a tres semanas de prisión pero con libertad condicionada.

En su lugar, el Tribunal de Apelaciones de la ex colonia dictó ocho meses de cárcel para Law, siete para Chow y seis para Wong, quien en su cuenta de Twitter escribió al conocerse la sentencia: "Pueden encerrar nuestros cuerpos pero no nuestras mentes, queremos democracia en Hong Kong y no abandonaremos".

Wong, Law y Chow fueron arrestados el 26 de septiembre de 2014 por participar en unas protestas en el exterior de la sede del gobierno local, en las que hubo enfrentamientos con la Policía, hechos por las que fueron juzgados en el actual proceso.

Aquellas protestas y posteriores detenciones constituyeron el preludio de 79 días de protestas y acampadas pro democracia en Hong Kong durante el otoño de 2014, en las que tres de las principales calles de la ciudad quedaron cortadas al tráfico.

Numerosos simpatizantes de los activistas se personaron en las puertas de los juzgados hongkoneses para mostrar su apoyo a los líderes, quienes al entrar en el tribunal para recibir la sentencia dijeron no arrepentirse de su participación en las protestas.

El endurecimiento de las penas se produce a raíz de que el Gobierno ordenara revisar las sanciones, normalmente consistentes en trabajos para la comunidad, dictadas contra activistas políticos, al considerar la fiscalía que eran "demasiado indulgentes" y "enviaban señales erróneas a los jóvenes".

Es de hecho la segunda vez esta semana que esta doctrina se aplica, después de que el pasado martes el mismo Tribunal de Apelaciones cambiara un castigo a 13 activistas a entre ocho y 13 meses de prisión por participar en otra protesta en 2014.