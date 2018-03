China advierte a Trump que no se quedará "de brazos cruzados" si daña sus intereses

El Gobierno chino advirtió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se quedará de brazos cruzados si Washington lanza una guerra comercial, en la que tomará "las medidas necesarias" para defender sus intereses.

"China no quiere una guerra comercial con Estados Unidos, pero si Estados Unidos aprueba acciones que dañan los intereses chinos, China no se quedará de brazos cruzados y tomará las medidas necesarias", afirmó hoy en rueda de prensa Zhang Yesui, portavoz del plenario de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo).

Zhang avisó también a Washington de que "las políticas basadas en juicios o presunciones equivocadas dañarán las relaciones y traerán consecuencias que ninguna parte querría ver".

Estas manifestaciones del responsable chino llegaron después de que Trump anunciara esta semana que su Gobierno impondrá aranceles a la importación de acero y aluminio y realizara manifestaciones acerca de que las guerras comerciales "son buenas".

Zhang recordó hoy que el total de intercambios comerciales entre ambas potencias económicas alcanzó más de 580.000 millones de dólares en 2017, por lo que "es natural que haya algunas fricciones".

Sin embargo, insistió en que la cooperación es la única salida a esas diferencias, afirmando que "es importante que ambas partes perciban las intenciones estratégicas recíprocas de forma correcta y con mente abierta".