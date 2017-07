Escándalo en Colombia: Policía hizo que mujer arrestada se desnudara y bailara

Un escándalo salpica a la policía de Cali, en Colombia, luego de que una bailarina arrestada denunciara a los uniformados por hacerla bailar y desnudarse frente a los detenidos.

La polémica se desató cuando el video que capturó el momento fue filtrado. En las imágenes se ve a Katherine Martínez, quien trabaja como modelo y porrista del América, siendo alentada por los presentes para que se desnude, publicó Infobae.

La mujer, quien más tarde dijo que estaba en estado de ebriedad, accedió levantándose el vestido y mostrando un seno.

Los espectadores siguieron insistiendo pero esta vez le pidieron que se volteara, petición que también consintió Martínez. Posteriormente, comenzaron los rumores sobre el incidentes, los cuales fueron desmentidos por Martínez.

Más tarde, cuando se filtró el video, la mujer reconoció el hecho y relató lo sucedido a BLU Radio, donde explicó que todo comenzó con una discusión entre amigos, ante lo cual llegó la Policía".

"Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show", agregó.

La mujer se defendió diciendo que estaba bajo los efectos del alcohol y denunció la humillación, recalcando: "Quiero que los responsables paguen".