Viuda de Pablo Escobar: Si él no hubiera muerto, yo y mis hijos no existiríamos

La viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos (antes Victoria Henao Escobar), concedió una entrevista donde entregó diferentes detalles de su vida con el multimillonario narcotraficante, y de su libro "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar".

Según señaló el sitio Infobae, Santos aseguró que su vida estuvo lejos de ser tranquila "hemos pasado momentos de peligro. Desde un atentado con un carro que tenía 700 kilos de dinamita a quedar en medio de un tiroteo o buscados por los enemigos de mi marido cuando él estaba en cautiverio".

Isabel relató los diferentes hechos que vivió al lado de su marido, y aseguró estar "muy enojada con él. En medio de este proceso de catarsis e introspección con este libro. Sentí mucho dolor y muchas veces le preguntaba: '¿Qué significaba cuándo me repetías tantas veces que todo lo que hacías era por tu familia?'".

A pesar de esto aseguró que "Si Pablo no se hubiera muerto, nosotros no existiríamos. Yo lo había hablado con mi hijo en muchas ocasiones y a esta altura no estaríamos vivos realmente".

"Fue muy doloroso tomar la decisión de separarnos y demasiado riesgoso también. Estábamos tan muertos al lado de él como en manos del Estado colombiano", destacó.

Las series de televisión

Santos aseguró que nunca vio ninguna serie basada en la historia de Pablo Escobar, debido a que son series muy alejadas de la realidad, y solo reflejaban los episodios de violencia.

"Son series que te conectan mucho con la violencia y no soy capaz. Me duele demasiado. No soy capaz de mirar más violencia de la que ya viví, así que nada que se conecte con la violencia me gusta mirar. Además hay muchas mentiras", afirmó.

Su vida en Argentina

Isabel además destacó que cuando se fue al exilio (en Argentina) se sintió perseguida, a pesar de nunca tener constancia de aquello.

"A pesar de la paz que yo sentía en este país, una paz que para mí era imposible mirar, tenía mucha guerra adentro mío. Entonces yo caminaba por las calles, veía a un policía y me cruzaba porque ya sentía que me iban a reconocer", aseguró Santos.

"Recuerdo que un día yo iba yo en el bus y sentí como un estallido. Del pánico que sentí no me atrevía ni a abrir los ojos porque pensaba que estaba muerta. Fue muy fuerte. Cuando los abrí y sentía que el bus seguía andando, no entendía que había pasado. Fue muy fuerte. Y en realidad descubrí que aquí en Buenos Aires hay buses que pasan por debajo del tren. Y ese sonido que me era familiar era el del tren pasando", agregó.

María Isabel Santos señaló que a pesar de que los episodios oscuros dentro de su vida pasaron, aún desea volver a Colombia, ya que lo más difícil fue separarse de su familia.

"A mí me gustaría que me recordaran como una mujer resiliente, comprometida con sus hijos. Y una mujer comprometida también con las nuevas generaciones, para aprender de esta historia", destacó.