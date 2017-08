Huracán Harvey tocó tierra en la costa de Texas

El ojo del huracán Harvey tocó tierra en Texas, Estados Unidos, estado al que amenaza con "inundaciones catastróficas" que representan un "peligro mortal", informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Harvey, de categoría 4 -de un máximo de 5-, tocó tierra en la localidad de Rockport (45 kilómetros al noreste de Corpus Christi) sobre las 22:00 hora local del viernes (23:00 hora de Chile), con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

El huracán avanza ahora en dirección noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora y se prevé que en las próximas horas empiece a debilitarse y se siga moviendo por el sureste de Texas a menor velocidad.

Los meteorólogos del CNH prevén inundaciones "devastadoras" provocadas por las fuertes lluvias y la marejada ciclónica.

"Aunque Harvey haya tocado tierra, el peligro por lluvias tan solo acaba de empezar", apuntó el CNH en un comunicado en el que reiteró el "peligro mortal" que supondrán las inundaciones para la costa central y norte de Texas.

De categoría 4 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5, Harvey es el huracán más potente que toca tierra en Estados Unidos desde el mortífero Katrina, en 2005.

LANDFALL: NOAA's #GOES16 took this image of #HurricaneHarvey, which made landfall near Port O'Connor, Texas at 10 p.m. CDT, Aug. 25, 2017. pic.twitter.com/830BGeLjXV