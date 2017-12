Al menos 12 muertos por incendio en edificio de Nueva York

Al menos 12 personas murieron este jueves por un incendio en un edificio de departamentos del distrito neoyorquino de El Bronx, según un saldo provisional.

El fuego se desató a partir de las 19:00 hora local y se extendió rápidamente. Casi dos centenares de bomberos combatían las llamadas esta noche.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, confirmó la muerte de doce personas y señaló que además hay cuatro heridos en situación crítica.

"Éste es el peor incendio que hemos visto en la ciudad en por lo menos un cuarto de siglo", agregó la máxima autoridad municipal en declaraciones a los periodistas cerca del lugar del suceso.

Según el jefe de los bomberos, Daniel Nigro, las edades de los fallecidos están entre un año y 50. Tres de las víctimas mortales eran miembros de una misma familia, según las fuentes oficiales.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU