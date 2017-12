Obama alertó contra "uso irresponsable de las redes sociales" en entrevista con príncipe Harry

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama alertó contra el "uso irresponsable de las redes sociales" al ser entrevistado por el príncipe Harry en un programa especial para una emisora británica.

El nieto de la reina Isabel II, quinto en la sucesión al trono británico, conversó de manera distendida sobre varios asuntos de interés con el ex presidente de Estados Unidos en su papel de editor invitado para un espacio emitido el miércoles por la BBC Radio 4.

La entrevista con Obama fue grabada en Toronto, Canadá, el pasado septiembre, durante la celebración de los Juegos Invictus, el evento deportivo en el que participan veteranos de guerra lesionados, y que apadrina el nieto de la reina Isabel II.

Durante su charla con Obama, con quien le une una amistad de varios años, Harry preguntó al político por su etapa al frente del gobierno de Estados Unidos, por su labor posterior en la Fundación Obama y por sus expectativas.

La conversación entre el príncipe y el ex mandatario duró unos 20 minutos, después de haber sido reducida de los 40 minutos originales.

Obama alertó sobre el "uso irresponsable de las redes sociales", al considerar que está "distorsionando la comprensión ciudadana de asuntos complejos y que deriva en la propagación de la desinformación".

Sin nombrar a su sucesor al frente de la Casa Blanca, Donald Trump, asiduo usuario de Twitter, Obama opinó que aquellos que ostentan cargos de poder deberían tener "cuidado" a la hora de difundir mensajes por esas vías.

El político también reflexionó sobre el día en que trasladó el poder al actual presidente norteamericano, Donald Trump y reconoció que tuvo "sentimientos encontrados por todo el trabajo que aún quedaba sin hacer".

Indicó que vivió ese momento con "preocupación por cómo iría el país en adelante aunque, en general, con serenidad".

Por su parte, Harry admitió que hacer excepcionalmente este trabajo le resultó "bastante divertido", especialmente, dijo, "entrevistar a Obama", pese a que el político quería entrevistarle a él.

Durante su participación en el programa especial, de tres horas de duración, el príncipe escogió como temas a debate la salud mental, el sector de las organizaciones benéficas y las Fuerzas Armadas, que consideró "asuntos increíblemente importantes sobre los que todos debemos pensar y debatir".

El hermano menor del príncipe William entrevistó además a su padre, el príncipe Carlos, heredero a la corona británica, y a la bailarina española Tamara Rojo, al frente del Ballet Nacional inglés.

El hijo menor de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales anunció recientemente de manera oficial su compromiso con la actriz estadounidense Meghan Markle, con quien contraerá matrimonio el próximo 19 de mayo.

Prince Harry asks @BarackObama some quick fire questions...



• Boxers or briefs?

• Aretha Franklin or Tina Turner?

• Rachel or Monica?

• @Suits_USA or @TheGoodWife_CBS?



More here: https://t.co/DQiW0lHPKf (via @BBCr4today) pic.twitter.com/bYWOKGZ3dK