Copiloto de Alaska Airlines acusó a capitán de drogarla y violarla

Betty Pina, copiloto de Alaska Airlines y condecorada por el Ejército por ser veterana fe guerra, con base en Seattle, denunció que un capitán que trabajaba con ella la drogó y la violó entre vuelos.

Ella había bebido dos copas de vino en el hotel en Minneapolis, EE.UU. en junio de 2017 cuando Paul Engelien, de 50 años, se aprovechó y la abusó sexualmente. La trabajadora detalló cómo fue el ataque.

"Estaba teniendo dificultades para mantener su cabeza en alto y las cosas parecían estar cerrándose. El capital tomó su vaso para llenarlo. Después, recuerda que despertaba y estiraba su tobillo derecho", dice la denuncia de Pina.

Según detalla The Daily Beast, Pina pensó que dijo 'no' y rodó. Despertó a causa del olor a vómito. Su ropa interior de la cintura para abajo no estaba en su lugar. La joven no hallaba sus panties. Ahí se dio cuenta que había sido atacada.

La joven presentó su denuncia en el Tribunal Superior del Condado de King. "A Pina le duelen, los músculos, le duele la cabeza y el estómago", dice la denuncia, en la que la chica acusa al capitán de haberla drogado y violado entre vuelos.

"Te estabas acercando demasiado a mí ", dijo el capitán negando haberla atacado sexualmente. "Pina fue retirada de la tripulación de vuelo activa durante un período prolongado. Recientemente regresó al servicio completo", detalla la demanda.

"El capitán todavía es empleado de Alaska Airlines y sigue siendo una amenaza para otros empleados. Me enfurece que siga trabajando allí. Mi esperanza es que al hacer esto pueda proteger a otras mujeres", dijo la piloto a The Seattle Times.