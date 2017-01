La Casa Blanca negó existencia de borrador para reabrir prisiones de la CIA

"Ese no es un documento de la Casa Blanca, no sé de dónde viene o dónde se originó", aseguró el secretario de prensa de Donald Trump.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó hoy que la oficina del presidente Donald Trump haya elaborado un borrador de orden ejecutiva para analizar la reapertura de las prisiones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El borrador de la supuesta orden, titulado "Detención e interrogatorios de combatientes extranjeros" y obtenido por los diarios The New York Times y The Washington Post, contempla la apertura de las prisiones clandestinas de la CIA, establecidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU. por el entonces presidente George W. Bush.

En su rueda de prensa diaria, Spicer zanjó hoy las preguntas sobre el borrador asegurando que "ese no es un documento de la Casa Blanca. No sé de dónde viene o dónde se originó".

Pese a que el borrador no habla de la restitución de las llamadas "técnicas de interrogatorio forzado", consideradas tortura, la reapertura de estos limbos legales para detenidos en la guerra global contra el terrorismo hace temer que ampararen este tipo de prácticas prohibidas por ley.

El senador republicano John McCain aseguró hoy que Trump puede "firmar todas las ordenes ejecutivas que quiera, pero la ley es la ley. No vamos a volver a usar la tortura en Estados Unidos".

El decreto pide también que la prisión en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo (Cuba) permanezca abierta para "la detención y procesamiento judicial de nuevos capturados", no solo de Al Qaeda (como sucedió desde su creación en 2002), sino para combatientes del Estado Islámico.