Trump juró como presidente y afirmó que se transfiere el poder "de Washington al pueblo"

Minuto a minuto: La investidura de Trump como presidente de EEUU

El magnate neoyorquino Donald Trump se convirtió este viernes en el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos, al jurar el cargo en la ceremonia oficial de investidura ante las escalinatas del Capitolio.

En su primer discurso como mandatario, intervención que duró menos de 20 minutos, declaró que hoy "no se transfiere solo el poder de un partido a otro" sino que el poder pasa "de Washington al pueblo".

Manifestó que este "20 de enero de 2017 será recordado como el día en que las personas volvieron a ser los líderes de esta nación".

"Este es su momento y les pertenece", al referirse a los ciudadanos que le hicieron vencer frente a "los poderes de Washington"..

Realizó un mensaje de unidad, expresando "somos una única nación (...) Compartimos un corazón, un hogar y un glorioso destino".

"Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos unidos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa para todo su pueblo. Juntos, determinaremos el rumbo de Estados Unidos y de todo el mundo durante muchos, muchos años por venir", agregó Trump.

El nuevo mandatario anticipó que su gobierno "enfrentará retos, confrontará retos", pero hará el trabajo que sea necesario.

Today we are not merely transferring power from one Administration to another, or from one party to another – but we are transferring...