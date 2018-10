Donald Trump amenazó con "cerrar" la frontera con México si siguen llegando inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ordenar a sus militares que "cierren" la frontera con México si no se detiene la "arremetida" de inmigrantes centroamericanos que llegan al país, mientras una caravana con miles de hondureños continúa su camino hacia el norte.

Trump, que este martes advirtió a Honduras, Guatemala y El Salvador de que les cortaría la ayuda económica si no frenan el avance de la caravana ni evitan, en general, que sus ciudadanos emigren hacia el norte.

"Debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga esta arremetida (de inmigrantes), y si no pueden hacerlo, llamaré a los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

La Casa Blanca evitó dar más detalles sobre la amenaza de Trump y no explicó cómo podría "cerrarse" militarmente una frontera de más de 3.200 kilómetros, que incluyen parte del Río Bravo.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..