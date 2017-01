A dos semanas de asumir Trump insiste: "El Gran Muro será pagado por México"

Donald Trump reiteró este viernes -a sólo dos semanas de iniciar su mandato- que México pagará a Estados Unidos por los gastos que implique la construcción del anunciado muro que separará la frontera entre los dos países.

El magnate insistió en esta idea después de que se conocieran informes que indican que líderes republicanos están viendo la posibilidad de financiar el muro amparándose en una ley de 2006 que proyectaba la construcción de obras en el límite fronterizo.

Se trata de una ley firmada por el entonces presidente, George W. Bush, para construir una "barrera física" de unos 1.100 kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México, que tiene una extensión de unos 3.000 kilómetros.

Esas obras, sin embargo, nunca fueron realizadas, pero la ley no especificaba cuándo dejaría de estar vigente, lo que abre la puerta a que se busque financiamiento a través de ella.

"Los medios deshonestos no informan que cualquier dinero usado para construir el Gran Muro será pagado por México después", afirmó Trump en un mensaje publicado esta mañana en su cuenta de Twitter y que ya tiene más de 9.000 "retweets" y el triple de "likes".

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!