Actriz porno vinculada a Trump mantuvo silencio porque recibió una amenaza de muerte

La actriz porno Stormy Daniels, que demandó este mes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para anular el pacto de confidencialidad que le impide hablar sobre una supuesta relación que tuvo con él en el pasado, aseguró que mantuvo su silencio porque recibió una amenaza de muerte.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, explicó en una entrevista en el programa "60 minutes", de la cadena estadounidense CBS, que un hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas en 2011 y le dijo que no hablara sobre su supuesta relación sexual con Trump en 2006 si no quería tener problemas.

"Deje a Trump sólo. Olvídese de la historia", rememoró Daniels sobre las palabras del hombre, que miró a la hija pequeña de la actriz, que estaba en el asiento trasero del vehículo y dijo: "Es una niña hermosa. Sería una pena que le ocurriera algo a su madre".

El miedo a esa amenaza fue el motivo por el que la estrella porno supuestamente firmó un contrato de confidencialidad por valor de 130.000 dólares sobre su romance con Trump en los últimos días de la campaña presidencial del magnate neoyorquino.

"Estaba preocupada por mi seguridad y la de mi familia", aseguró la también directora de cine adulto.

Not long after the magazine story was killed, Stormy Daniels says she was threatened by a man who approached her in Las Vegas. “A guy walked up on me and said to me, ‘leave Trump alone. Forget the story.’” pic.twitter.com/JMskKQiYCi