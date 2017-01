Analista y política exterior de Trump: EEUU y Rusia pueden unirse contra China

"Lo único que no está claro es lo que va a pasar en la política externa" asgeuró Morales.

Tras la asunción al poder de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y ante una de las mayores interrogantes luego de su juramento, el rumbo de su política exterior, la especialista en política estadounidense María Eugenia Morales prevé un acercamiento con Rusia y una posible postura de ambos contra China.

En conversación este sábado con El Diario de Cooperativa, la analista internacional afirmó que durante su discurso de toma de poder en el Capitolio, el mandatario "reconoció la labor de los militares, hay una valorización de lo militar que antes no hubo" y que pese a que no hay diferencias a lo planteado en su campaña, "lo único que no está claro es lo que va a pasar en la política externa".

"Sabemos que tiene una cercanía con Rusia y sabemos que la Unión Europea prácticamente está en una etapa muy mala después del Brexit, entonces no sabemos si se está recomponiendo una nueva mirada de lo que va ser el mundo", afirmó Morales. Y añadió que "me atrevería a decir que veo a Estados Unidos un poco más cerca de Rusia y tal vez ambos contra China", adelantó.

Recordar que Trump prometió mejorar las relaciones con Moscú junto con rechazar críticas de que está ansioso por ser aliado del presidente Vladímir Putin, y sugirió que podría eliminar las sanciones impuestas por Barack Obama tras presuntos ataques cibernéticos si los rusos resultan útiles para luchar contra terroristas y alcanzar otros objetivos.

Acerca de las repercusiones para Chile de la nueva administración, la académica adelantó que la relación será tan fluida como en la última década, pero en términos comerciales el mayor cambio tendrá que ver con el Acuerdo Estratégico TransPacífico, el cuál Trump ha afirmado no suscribir.